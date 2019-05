Política Estado prevê poupar R$ 119 milhões ao ano com corte de funções comissionadas e de adicionais Segundo o detalhamento dos cálculos do grupo de trabalho criado para elaborar o texto, serão no total 2.098 cortes, a maioria, 1.656, de cargos de assessoramento

Os cortes de cargos comissionados respondem pela maior parte da economia prevista com o projeto de reforma administrativa do governador Ronaldo Caiado (DEM), que tramita desde quinta-feira (2) na Assembleia Legislativa. Segundo o detalhamento dos cálculos do grupo de trabalho criado para elaborar o texto, serão no total 2.098 cortes, a maioria, 1.656, de cargos de as...