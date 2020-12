Política Estado pede prorrogação da suspensão das dívidas com bancos ao STF pela 4ª vez

Prestes a ter de pagar mais de R$ 3,3 bilhões, o Estado de Goiás pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela quarta vez a prorrogação da suspensão das dívidas com bancos. A solicitação é de que a liminar concedida em junho do ano passado pelo ministro Gilmar Mendes seja válida por mais seis meses ou até que o Congresso aprove um plano de socorro aos Estados. No último...