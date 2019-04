Política Estado justifica critério meritório

O governo de Goiás afirmou que as nomeações para cargos em comissão no Estado “foram pautadas primordialmente pelo critério meritório”. “Foram selecionadas pessoas de reconhecida capacidade técnico-profissional. Os laços de parentesco com alguns dos escolhidos não foram o fator determinante de nenhuma escolha”, diz nota assinada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE)...