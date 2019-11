Política Estado encaminha fim da licença-prêmio de servidores Projeto faz série de modificações em regras relacionadas ao serviço público, entre as quais o fim do benefício que concede período de descanso de três meses a cada cinco anos de efetivo trabalho

O governo enviou ontem à Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria um novo estatuto do servidor do Estado de Goiás. A proposta revoga a lei do estatuto, que é de fevereiro de 1988, e faz uma série de modificações em regras relacionadas ao serviço público, entre elas, o fim da licença-prêmio, benefício que concede aos servidores período de descanso de três meses a...