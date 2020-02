Política Estado de saúde do prefeito de Aparecida de Goiânia permanece estável Gustavo Mendanha permanece internado em uma UTI. Exames identificaram uma trombose venosa

O estado de saúde do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, permanece estável nesta sexta-feira (28), informou em nota a gestão municipal. Hoje, Mendanha foi submetido a novos exames e no início da próxima semana será reavaliado para definição da continuidade do tratamento. Na última terça-feira (25) o prefeito passou mal e decidiu procurar um médico...