Política Estado de Goiás precisa do socorro federal para pagar folha de junho, diz Cristiane Schmidt De acordo com texto aprovado no Congresso Nacional, Goiás deve receber quatro parcelas de R$ 285 milhões; projeto aguarda sanção de Jair Bolsonaro (sem partido)

Sem ajuda do governo federal, o Estado de Goiás pode não conseguir pagar o salário dos servidores no mês de junho. É o que afirma a secretária da Economia do Estado, Cristiane Schmidt. “Acho que conseguiremos fechar a folha de maio sem o dinheiro da União. Estou torcendo para a queda não ser tão drástica neste mês”, diz. A arrecadação do Estado caiu 14% no...