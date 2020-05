Política Estado de Goiás fala em economia de R$ 15 mi com estatais fechadas Decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) permite remanejamento de recursos entre empresas do Estado em liquidação para aliviar o Tesouro Estadual

Decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) publicado ontem permite o remanejamento de recursos entre as estatais que estão em liquidação a fim de evitar socorro financeiro do Tesouro Estadual às empresas, algumas delas em liquidação há mais de uma década. Com o novo formato, o governo fala em uma economia de aproximadamente R$ 15 milhões por ano. Goiás possui quatro ...