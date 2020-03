Política Estado amplia restrição e inclui 75% das indústrias Novo decreto detalha ações, suspende viagens e proíbe entrada de hóspedes em hotéis; prazo para estabelecimentos permanecerem fechados é ampliado e vai até 4 de abril

Novo decreto do governo estadual publicado ontem à noite ampliou ainda mais a restrição de atividades em Goiás. Tudo para reduzir o número de pessoas que circulam pelas cidades para conter o avanço do coronavírus no Estado. Desta vez, o governador Ronaldo Caiado (DEM) suspendeu de viagens de avião e transportes terrestres às operações de 75% das indústrias goianas – segun...