O governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Economia, formalizou o pedido de pré-acordo junto a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para ingresso no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e aguarda direcionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes de como o arranjo deve ocorrer. Este pré-acordo foi determinado em liminar concedida por Gilmar no dia 30 de dezembro de 2020.

Como a entrada de Goiás no RRF ocorre por decisão judicial, é preciso aguardar que o ministro determine a dinâmica do processo. A reportagem apurou que a nova manifestação do ministro deve ser publicada até o fim da próxima semana.

Com o objetivo de entrar no programa de socorro financeiro o mais rápido possível, a Secretaria da Economia pretende dar andamento ao processo assim que receber a direção do STF. “Vamos usar o RRF da melhor maneira possível para Goiás e para o Brasil. O que queremos é que a União tenha orgulho em poder afirmar futuramente que o nosso Estado usou o RRF da melhor forma possível”, afirma a secretária da Economia, Cristiane Schmidt.

Na mesma decisão em que definiu o pré-acordo, Gilmar também adiou, pela quarta vez, a suspensão do pagamento de dívidas do Estado com bancos. O prazo agora é 30 de junho de 2021. A liminar foi publicada no mesmo dia em que venceria a suspensão anterior.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou o projeto que reestruturou o RRF. Entre as principais mudanças está a ampliação do tempo para reequilíbrio das contas de no máximo seis anos para nove anos. O texto também cria o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), que visa a melhoria da capacidade de pagamento de Estados e municípios.

Goiás tenta entrar no RRF há mais de dois anos, desde o início do governo de Ronaldo Caiado (DEM). Quando a nova liminar do ministro foi publicada no fim do ano passado, Caiado afirmou à CBN Goiânia que a decisão mostrava que, na avaliação do ministro, Goiás já atendia todas as exigências para o programa. O governador disse também que pretende ficar o menor tempo possível no RRF. Na época, o Congresso Nacional já havia aprovado as novas regras.

Ajuste

Entre as medidas que Goiás já tomou para conseguir demonstrar ao governo federal e ao STF que está apto a ter acesso ao socorro financeiro estão o decreto de contingenciamento de despesas, revisão de contratos, venda de imóveis e aprovação de leis de ajuste na Assembleia Legislativa de Goiás, como a reforma da Previdência, mudanças no estatuto do servidor e extinção de fundos.

No fim do ano passado, os deputados estaduais se reuniram em sessões extraordinárias para votar um pacote de matérias enviadas pela Governadoria, em parte projetos de ajuste financeiro. Entre estes está o congelamento por seis meses das progressões dos servidores públicos. A mudança foi aprovada como jabuti na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que extinguia dois fundos financeiros.

O governo havia tentado aprovar a suspensão colocando o dispositivo em outras duas matérias, mas perdeu na primeira vez e precisou recuar na segunda.

Cristiane esteve na Assembleia na época para conversar com os deputados sobre o projeto e ajudar a articular a aprovação. A auxiliar argumentou com os parlamentares que a mudança era necessária para mostrar a Gilmar Mendes que o Estado estava aprovando leis locais de ajuste, pois o ministro aguardava compromissos como este para conceder, ou não, a liminar para que Estados entrassem, em até seis meses, no RRF.

Sob críticas da oposição e protesto de servidores nos corredores da Assembleia, a PEC foi aprovada no dia 28 de dezembro, dois dias antes da publicação da liminar.

Tesouro

Ao longo do ano de 2020, a União pagou R$ 553 milhões em contratos do Estado de Goiás que foram firmados com garantia do governo federal. O número foi divulgado em relatório da STN. No documento, a secretaria destaca que a União está impedida de executar as contragarantias de diversos estados que obtiveram liminares no STF em 2019 e 2020, que é o caso de Goiás. Em todo o País, a União bancou calote de R$ 13,3 bilhões em 2020. O maior valor é do Estado do Rio Janeiro, R$ 8,25 bilhões, que está no RRF. Em 2019, a soma da despesa geral foi de R$ 8,35 bilhões.