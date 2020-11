Política “Estão sendo todos mais espertos”, diz especialista

A advogada Nara Bueno, especialista em Direito Eleitoral, afirma que, de modo geral, as lideranças religiosas estão mais “espertas” quanto à legislação eleitoral, aproveitando-se de brechas e dificultando a caracterização do chamado “voto do cajado”, quando se usa do poder pastoral para guiar a escolha do fiel/eleitor. Ao ouvir as cenas presenciadas pelo POPULAR, a...