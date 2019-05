Política "Estão fazendo um esculacho contra meu filho", diz Bolsonaro sobre investigações do MP Ministério Público do Rio de Janeiro identificou indícios de lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias feitas pelo senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (16) que as investigações que recaem sobre seu filho, senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), são para atingi-lo. “Estão fazendo esculacho em cima do meu filho”, disse Bolsonaro nesta manhã, que colocou seu sigilo bancário “à disposição” para prestar explicações. “Querem me atingir? Venham pra cima de mim! Querem quebra...