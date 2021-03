Política "Estão esticando a corda", diz Bolsonaro sobre direito de ir e vir do cidadão brasileiro Em ato por seu aniversário, presidente afirma a apoiadores que ninguém o tira da Presidência e que ‘podem contar com as Forças Armadas’

No pior momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou seu aniversário de 66 anos ontem com centenas de apoiadores aglomerados, que cantaram parabéns e cortaram um bolo para ele em frente ao Palácio da Alvorada. Em discurso aos apoiadores, Bolsonaro afirmou que tiranos estão cerceando a liberdade das pessoas e voltou a...