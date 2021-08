Política ‘Está decidido, serei candidato ao Senado’, diz João Campos

“A nível de partido, está decidido que serei candidato ao Senado. E eu também quero, independente de com quem vamos andar.” A fala é do deputado federal João Campos (Republicanos), que diz ao POPULAR que tem conversado sobre espaços na chapa majoritária tanto com o governador Ronaldo Caiado (DEM) quanto com outros possíveis nomes ao governo, como o prefeito de Aparecida de...