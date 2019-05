Política "Está chovendo fake news", diz ministro da Educação em vídeo com guarda-chuva Abraham Weintraub publicou gravação ao som de "Singing in the Rain", na qual critica notícia sobre contingenciamento de verba para o Museu Nacional do Rio de Janeiro

O ministro da Educação Abraham Weintraub compartilhou um vídeo contra fake news nesta quinta-feira (30) em sua conta pessoal do Twitter. Na peça, Weintraub aparece em frente à câmera rodando um guarda-chuva, sob a trilha sonora de Singing in the rain, tema do clássico filme homônimo do início dos anos 50, e diz que está “chovendo fake news” no Ministério da Educação (...