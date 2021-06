Política Esquerda marca para dia 19 novos atos contra Bolsonaro, incorpora 'não vai ter Copa' e prevê mais ações A oposição a Bolsonaro prevê também atos isolados nos dias anteriores, inclusive contra a realização da Copa América no país, como anunciou o presidente

Grupos de esquerda que lideraram os atos contra Jair Bolsonaro no último dia 29 confirmaram para o próximo dia 19, um sábado, a realização de novos protestos pelo impeachment do presidente em todo o país. A ideia é estabelecer uma agenda extensa de protestos ao longo do mês. A definição do dia 19 como data das principais mobilizações foi decidida nesta quarta-feira (2). A...