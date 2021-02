Política Esquerda busca projeto único Líderes de siglas como PT, PCdoB, PSOL, UP, PV, PCB e Rede defendem aliança em Goiás, a exemplo de proposta nacional, mas foco em protagonismo pode dificultar união

Lideranças de partidos de esquerda e centro-esquerda em Goiás acreditam na abertura de diálogo para unidade na eleição de 2022, com o objetivo de construir candidaturas ao Palácio das Esmeraldas. Apesar desta expectativa, representantes de siglas como PT, PCdoB, PSOL, UP, PV, PCB e Rede afirmam que definições esbarram no cenário da eleição para a Presidência da República e ...