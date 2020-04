(Foto: Eliane Dias/Fotos Públicas)

Estadão Conteúdo



A esposa do governador do Rio, Wilson Witzel, também foi infectada pelo novo coronavírus. O mandatário fluminense havia confirmado que estava com a covid-19 no dia 14 deste mês.



Desde então, Witzel vinha se mantendo em isolamento em casa, no Palácio Guanabara. As reuniões com o secretariado têm sido feitas por vídeo. Na manhã desta quinta-feira, 23, ele saiu da sede do governo para ter uma consulta no Hospital Copa DOr, na zona sul. "Ele se recupera normalmente e passa bem", informou a assessoria de imprensa.



Foi nessa mesma visita que sua esposa, Helena Witzel, recebeu a confirmação de que também está com a doença. Presidente de honra da RioSolidário, organização sem fins lucrativos, Helena tem papel ativo no governo e costuma aparecer ao lado do marido em compromissos da agenda dele.



Além deles, o secretário de Saúde, Edmar Santos, também confirmou na semana passada que foi infectado pelo vírus.



A cúpula do governo do Rio se reúne hoje para discutir uma possível flexibilização na quarentena a partir de maio.