Política Escolha de líder do PSDB reedita embate entre Aécio e Doria Bancada de 32 deputados tucanos na Câmara está dividida entre candidatos apoiados por mineiro e paulista

Depois de impor uma derrota ao grupo do governador de São Paulo, João Doria, e conseguir em agosto 30 dos 35 votos da executiva do PSDB contra sua expulsão do partido, o deputado Aécio Neves (MG) articula agora a eleição de um aliado para ser o novo líder tucano na Câmara. Segundo relatos de parlamentares da sigla, Aécio está pedindo votos para o deputado Celso Sabino (...