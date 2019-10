Política Escolha da 3ª vice é adiada

Também estava prevista para ontem a escolha de ocupante da terceira Vice-Presidência para compor a atual Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Como o cargo foi recentemente criado, com alteração no Regimento Interno, ele não havia sido preenchido na eleição do início do ano, em que Lissauer Vieira (PSB) foi eleito pela primeira vez como presidente da Casa. A sessã...