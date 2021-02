Política Ernesto Roller acompanha Caiado em sessão inaugural da Assembleia Legislativa de Goiás Titular da Secretaria de Governo quase deixou o posto no início deste ano; expectativa é que o auxiliar volte a articular na Casa em 2021

O governador Ronaldo Caiado (DEM) chegou à sessão inaugural dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Goiás em 2021, nesta segunda-feira (15), acompanhado do secretário de Governo, Ernesto Roller. O auxiliar não estava com Caiado na solenidade de posse da Mesa Diretora da Casa para o comando do biênio 2021-2023, no dia 1º de fevereiro. Na época, Caiado estuda...