Política Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores Chanceler enfrentava forte pressão. Saída não foi confirmada oficialmente

O ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) pediu demissão na manhã desta segunda-feira (29). O chanceler enfrentava forte pressão para deixar o cargo. O pedido de demissão foi confirmado por fontes do Palácio do Planalto ao Poder360 e a algumas outras empresas de mídia. A decisão foi avisada por Araújo aos secretários do ministério por me...