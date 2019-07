Política Ernesto Araújo: Eduardo Bolsonaro é excelente nome para embaixada em Washington Ministro das Relações Exteriores fez a afirmação durante uma Live do presidente, nesta quinta-feira

Ao lado do presidente Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo feita pelo Facebook, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou nesta quinta-feira, 11, que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, é um "excelente nome" para o posto de embaixador do Brasil em Washington. "Tem um papo aí que o Eduardo Bolsonaro pode ser indicad...