Política Equipe econômica avalia proibir filiação partidária de funcionário público Medida pode fazer parte do pacote de mudanças da reforma administrativa

Em reunião no Ministério da Economia nesta terça-feira (8), integrantes da equipe econômica do governo debateram sobre incluir na reforma administrativa a proibição da filiação partidária de servidores públicos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. O ministro Paulo Guedes (Economia) e o presidente Bolsonaro ainda não avaliaram a proposta. Entre os ass...