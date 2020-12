Política Equipe de transição requer prorrogação do estado de calamidade em Goiânia Anúncio foi feito por Daniel Vilela, após primeira reunião da comissão na manhã de hoje; prorrogação permite manutenção de contratos feitos para o combate à Covid-19

Em sua primeira reunião, a equipe de transição do governo eleito em Goiânia decidiu solicitar a prorrogação do decreto de calamidade na capital, devido à pandemia de Covid-19. O atual decreto editado pelo prefeito Iris Rezende (MDB) em março vence no próximo dia 31, e dele depende a autorização legal para várias das contratações emergenciais feitas pelo Paço para combater o...