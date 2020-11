Política Equipe de Maguito Vilela publica foto do candidato no hospital Nota divulgada nesta quinta-feira (12) afirma que o emedebista, internado para tratamento contra a Covid-19, apresenta melhora significativa

A equipe do candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) divulgou nesta quinta-feira (12) nova foto do emedebista no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele é submetido a tratamento contra a Covid-19. Em nota, sua equipe informou que Maguito apresenta melhoras significativas e aumentou a carga de exercícios de fisioterapia para os músculos da respiração e...