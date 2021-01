Política Equipe é confirmada em reunião no Paço, que quer definir metas Prefeito mantém secretariado e pede planos de cada pasta para 2021; ações para os primeiros cem dias ficam “como algo mais interno”, segundo auxiliar

Na primeira reunião com o secretariado após a morte de Maguito Vilela (MDB), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), reforçou a manutenção da equipe, disse que agora a missão fica ainda maior, em nome do legado deixado pelo emedebista, que morreu na semana passada, vítima de complicações da Covid-19. Secretários saíram do encontro com a incumbência de estabelecer ...