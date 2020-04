Política Entrevista de Mandetta ao Fantástico é vista como provocação a Bolsonaro Declarações do ministro elevaram a temperatura do confronto com Bolsonaro e podem acelerar sua saída da equipe; militares falam em quebra de hierarquia

As últimas atitudes do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, elevaram a temperatura do confronto com o presidente Jair Bolsonaro e podem acelerar sua saída da equipe, vista até por seus aliados como uma questão de tempo. O estopim da nova crise foi a entrevista dada por Mandetta ao programa Fantástico, da Rede Globo, na noite de domingo. O tom adotado pelo ministro f...