Política Entre vaias e aplausos, Bolsonaro assiste missa e comunga Presidente esteve em santuário em momento em que o clero faz críticas à política de seu governo em relação ao meio-ambiente e defende o Sínodo da Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro recebeu aplausos, mas também foi vaiado durante a missa em homenagem à padroeira do Brasil, na tarde de ontem no Santuário de Aparecida, interior de São Paulo. Mais acostumado a ser ovacionado, o presidente fechou o rosto e pareceu surpreso com a acolhida, mas foi aplaudido após subir ao altar para fazer a Primeira Leitura – uma parte da li...