Política “Entorno não precisa de mais títulos”, diz Caiado Governador critica MP que cria Região Metropolitana do DF e diz que legislação atual é suficiente para resolver problemas locais

Em meio às discussões, no Congresso Federal, sobre a Medida Provisória assinada pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) que cria Região Metropolitana do Distrito Federal, o governador Ronaldo Caiado (DEM) criticou a proposta em reunião, ontem, com prefeitos do Entorno de Brasília e de Minas Gerais. Em suas redes sociais, ele escreveu que a região “não precisa de mais um títu...