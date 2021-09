Política Entidades têm visões diferentes sobre a redução de ISTI em Goiânia Sem mudanças mais amplas, a saída de moradores e comerciantes do Centro continuará, diz Uilson Manzan

Presidente da Associação Comercial e Industrial do Centro (Acic) de Goiânia, Uilson Manzan afirma que a proposta de redução do Imposto Sobre Transmissão de Imóveis (ISTI) para primeira aquisição de residências novas e vagas de garagens no setor não é suficiente para atrair empresários e moradores. Manzan diz que a entidade não participou do debate sobre o novo Código Tr...