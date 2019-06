Política Entidades são contra reajuste em valor pago por servidores ao Ipasgo

No ano passado, foi aplicado um reajuste abaixo do que havia sido calculado como necessário para o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo). O ex-presidente, Romeu Sussumu Kuabara, estava à frente do instituto na época e explica que os representantes dos servidores públicos foram inflexíveis na negociação. Relatórios de avaliação atuarial de nov...