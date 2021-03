Política Entidades propõem retomada com toque de recolher após 22h e aos domingos O ofício entregue, no Paço Municipal, em reunião dos prefeitos com Marcelo Baiocchi, presidente da Fecomércio, e Sandro Mabel, presidente da Fieg

Atualizada às 12h38. As federações do Comércio (Fecomércio) e das Indústrias (Fieg) apresentaram na manhã de hoje (2) aos prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), e Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), propostas para a retomada de atividades na Região Metropolitana após os primeiros 7 dias dos decretos que estão em vigor. Entre as medidas su...