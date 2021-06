Política Entidades goianas lançam federação com presença de Bolsonaro, em Anápolis O presidente da Faciest será Rubens Fileti, que comanda a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás

Cerca de 30 entidades patronais do Estado lançam nesta quarta-feira (9), às 14 horas, em Anápolis, a Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços, de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest). O evento deve contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que visitará a igreja evangélica Church in C...