Política Entidades do setor empresarial optam por não participar de ato pró-Bolsonaro Por força de seus estatutos, federações e associações do setor empresarial dizem que vão se manter neutras; movimento tem adesão de empresários

Muitas entidades representativas do setor empresarial em Goiás optaram por não participar formalmente das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no próximo domingo, dia 26. Elas alegam que, por força de seus estatutos, não podem se envolver com movimentos de cunho político e partidário. Portanto, as participações da classe empresarial serão feitas individualmente. As manife...