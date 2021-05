Política Entenda possíveis transgressões cometidas por Pazuello ao participar de ato político com Bolsonaro Um anexo lista 113 transgressões possíveis; A transgressão de número 57 é a que mais compromete Pazuello

Ao subir em um palanque com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), num ato essencialmente político, o general da ativa Eduardo Pazuello cometeu uma transgressão disciplinar. A transgressão, levando em conta o que está previsto em lei e o que avaliam integrantes do Alto Comando do Exército, ocorreu da seguinte forma: O regulamento disciplinar do Exército, instituíd...