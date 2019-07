Política Entenda: O que significa a suspensão de Tabata e outros sete deputados do PDT Oito parlamentares contrariam orientação nacional do partido e foram de alvo punição; veja o que pode ocorrer com eles

O PDT decidiu suspender nesta semana a deputada Tabata Amaral (SP) e os outros sete parlamentares da sigla que votaram a favor da reforma da Previdência e contrariaram a orientação da direção nacional do partido. Ao todo, 19 parlamentares da oposição votaram a favor da reforma – 11 do PSB, onde também foi aberto um processo no conselho de ética. Na prática, parlam...