Política Entenda o que muda com a nova gasolina Com melhor qualidade, produto é mais caro, mas governo defende que ganho de eficiência nos motores pode compensar o aumento de custos

A partir desta segunda (3) toda a gasolina vendida pelas refinarias brasileiras ou importada para o país deve atender a novas especificações de qualidade aprovadas em janeiro com o objetivo de melhorar a eficiência do combustível vendido no Brasil.Distribuidoras e postos ainda terão prazo para eliminar os estoques de gasolina antiga, com o prazo de final de 3 de novem...