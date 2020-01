Política Entenda o que é a Casa Civil e suas atribuições, que vem perdendo força com Bolsonaro Poderes da Casa Civil podem mudar de acordo com o governo; Onyx Lorenzoni (DEM) é o atual chefe da pasta

A Casa Civil é encarregada de acompanhar ações e projetos importantes para a Presidência da República. O órgão tem status de ministério e existe no Brasil desde 1938, chamado à época de “Gabinete Civil”. Atualmente é chefiada pelo deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS). As atribuições da Casa Civil podem mudar de acordo com os chefes do Executivo. A pasta teve m...