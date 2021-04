Após ser aprovado na última terça-feira (20) na Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás, o projeto que visa incluir líderes religiosos como grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19, do deputado Rafael Gouveia (Progressistas), deverá ser votado em duas sessões plenárias da Casa.

Em contato com a reportagem do O POPULAR, a assessoria de comunicação do deputado revelou que ainda não existe uma especificação de quem se enquadraria como líder religioso, mas que o documento abrange todas as matrizes religiosas. De acordo com a resposta, o deputado teria inclusive se encontrado com líderes católicos para debater sobre o tema.

Também de acordo com a assessoria, o deputado defende a priorização de outros grupos, como professores e motoristas de ônibus.

Por fim, a assessoria disse que Rafael Gouveia não espera que o projeto receba resistência de outros parlamentares no plenário e que a expectativa é que a votação aconteça no máximo até a próxima semana.

Proposta

O projeto proposto pelo deputado Rafael Gouveia quer inclui líderes religiosos que “exercem atividades eclesiásticas” nos grupos prioritários da Covid-19. Segundo o político, esses líderes fazem parte do grupo de risco.

Na justificativa do projeto, Rafael Gouveia alega que, em meio à pandemia, a atividade eclesiástica “tem se mostrado imprescindível como forma de apoio as bases sociais, e tem se mostrado ainda mais importante no amparo a familiares e pessoas acometidas pela Covid-19, quando fomenta o suporte espiritual e social a toda a sociedade”.

Conforme o deputado, esses líderes religiosos estão expostos diariamente ao vírus, uma vez que atendem milhares de famílias presencialmente, “dando suporte espiritual necessário”.