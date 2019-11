O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira,12, uma Medida Provisória (MP) que extingue o seguro obrigatório DPVAT, que indeniza vítimas de acidente de trânsito, e o DPEM, voltado para vítimas de danos causados por embarcações, a partir do ano que vem.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) declarou que a decisão se deu após os dados apontarem baixa eficiência do DPVAT. A Susep cita ainda, que o seguro é alvo de processos movidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e outras milhares de ações judiciais. Essa decisão do governo federal vai atingir em cheio os negócios do presidente do PSL, Luciano Bivar (PE).

O deputado Bivar é controlador e presidente do conselho de administração da seguradora Excelsior, uma das credenciadas pelo governo para cobertura do seguro DPVAT. A empresa intermediou o pagamento, de janeiro a junho de 2019, de R$ 168 milhões em indenizações relacionadas ao seguro, segundo relatório de auditoria da Líder DPVAT.

