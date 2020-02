Política Enel tem queda no índice de satisfação do consumidor Pesquisa divulgada pela Aneel mostra que distribuidora piorou em 2019 especialmente no quesito confiança do cliente

A Enel Distribuição Goiás ficou entre as oito piores distribuidoras na pesquisa que aferiu o Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc), que teve os resultados divulgados nesta segunda-feira (17). A empresa apresentou piora em todos os quesitos analisados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2019. Uma queda de -8,08% em comparação com o desempenho d...