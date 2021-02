Política Enel Goiás pode ser investigada

Os vereadores Mauro Ruben (PT) e Ronilson Reis (Podemos) começam a colher hoje assinaturas para protocolar pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Enel na Câmara de Goiânia. O objetivo é apurar supostas irregularidades na prestação de serviço e no tratamento aos colaboradores. De acordo com Mauro, se as 12 assinaturas mínimas forem coletadas rapida...