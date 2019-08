Política Enel deve investir quatro vezes mais, avalia Estado Plano do governo goiano prevê reforço em subestações para possibilitar a liberação de carga, o que atenderia com maior rapidez à demanda reprimida em áreas produtivas

Em plano elaborado pelo governo de Goiás para melhorias na distribuição de energia, o Estado apontou necessidade de investimento pelo menos quatro vezes maior do que a Enel Distribuição havia se disposto a fazer em dois anos. Foi com base nesse relatório, ao qual O POPULAR teve acesso, que houve negociação com a distribuidora, intermediada pelo Ministério de Minas e Ener...