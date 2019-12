Política Enel atinge 16% da oferta de energia prometida para até o fim de 2019 Dados de outubro da AGR indicam melhorias no serviço após termo de compromisso firmado com o governo do Estado; conexões rurais atingiram 72% da meta prevista para 2019

A assinatura do termo de compromisso entre a Enel e o Estado de Goiás completou 100 dias ontem. O balanço, ao menos até o último relatório divulgado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), que tem como base outubro, é de que a distribuidora tem conseguido progressos nas melhorias pedidas no documento. Mas, no que diz resp...