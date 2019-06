Política Encontro de partidos da base inicia debate sobre 2020

Os partidos que compõe a base do governador Ronaldo Caiado (DEM) fizeram seu primeiro encontro desde a pré-campanha da eleição do ano passado. Na pauta, as eleições de 2020. Segundo o presidente do DC, Alexandre Magalhães, a ideia é que a base lance candidatos únicos nas cidades. “A intenção é fortalecer a base”, afirma.Ele diz que o encontro contou com a presença d...