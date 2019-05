Política Empresas de congressistas devem R$ 320 milhões à Previdência; goiano deve R$ 44 milhões Ligadas a 45 deputados e três senadores.‘Campeões’ devem mais de R$ 40 milhões. Parte do débito está em pagamento

Ao menos 48 dos votos que serão dados no Congresso durante a reforma da Previdência virão de políticos que devem ao INSS. Companhias nas quais 45 deputados e 3 senadores aparecem como donos, sócios ou presidentes somam R$ 320 milhões de dívidas previdenciárias com a União. Os dados são de levantamento do Drive/Poder360 a partir de informações obtidas por meio de pedido p...