Política Empresa recorre à Justiça para manter benefícios

Ao mesmo tempo em que a Enel Distribuição Goiás registra lucro líquido 14 vezes maior do que o apresentado em 2017 e com investimento em R$ 756,67 milhões, as condições prometidas para a empresa na ocasião da venda da Celg Distribuição (Celg D) mudam no Estado. Isso traz para representantes da iniciativa privada temor em relação à segurança jurídica para investimentos e...