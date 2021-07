Política Empresa admite que autor de denúncia de propina intermediou negociação da vacina com ministério A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa na noite desta quarta-feira

A Davati Medical Supply admitiu que Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que relatou à Folha de S.Paulo ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina para fechar contrato com o Ministério da Saúde, intermediou a negociação da empresa com o governo.