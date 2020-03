Política Empresários bolsonaristas financiam ataques contra STF, revela inquérito Investigação aberta no Supremo identifica suspeitos de financiar hostilidades a ministros nas redes sociais; CPI das Fake News pretende convocar Carlos Bolsonaro

O inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) aberto para investigar fake news identificou empresários bolsonaristas que estariam financiando ataques contra ministros da Corte nas redes sociais. O Estado apurou que as investigações estão adiantadas e atingem até mesmo sócios de empresas do setor de comércio e serviços, todos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Embora o inqu...