Política Empresários aguardam cronograma para retorno

A afirmação do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de que a reabertura das atividades não essenciais será retomada foi vista como garantia de que será possível ter datas para um retorno de todos os segmentos. Isso é o que o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi, acredita. “Sempre declarei que confiava no prefeito ...